Esther Berrozpe nouvelle CEO d'Ontex

Mme Berrozpe succédera à Thierry Navarre, qui assure l'intérim depuis le 30 juillet dernier. Esther Berrozpe Galindo a mené une longue carrière chez Whirlpool, dirigeant différentes unités commerciales en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, souligne Ontex. "Au cours des deux dernières années, elle a occupé des postes au sein de conseils d'administration de plusieurs entreprises de premier plan dans divers secteurs, y compris Ontex, dont elle a démissionné."

"Son solide alliage de compétences et d'expériences, combiné à une profonde connaissance d'Ontex, la qualifie tout particulièrement pour diriger Ontex dans sa transformation en cours et pour piloter la mise en œuvre de ses initiatives stratégiques", déclare Hans Van Bylen, président du conseil d'administration.

"Je suis profondément honorée et enthousiasmée de diriger Ontex et je relève ce nouveau défi avec confiance et détermination", indique de son côté la nouvelle CEO.