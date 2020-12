Coronavirus: le Congrès américain approuve un plan de soutien de 900 milliards de dollars

Ce nouveau plan d’aide prévoit notamment un chèque de 600 dollars pour les Américains les plus en difficultés, précise DPA. Ces chèques seront envoyés dès la semaine prochaine. Par ailleurs, 275 milliards de dollars seront destinés aux prêts-subventions d’urgence aux petites entreprises. Le plan devrait aussi inclure des aides de quelque 16 milliards de dollars pour sauver des dizaines de milliers d’emplois dans les compagnies aériennes et leurs sous-traitants.

Le Congrès des Etats-Unis a approuvé lundi un plan de soutien de 900 milliards de dollars pour aider les familles et les entreprises américaines durement touchées par la pandémie de coronavirus.

« C’est un programme d’urgence et de survie », a estimé lundi avant le vote le chef de la minorité démocrate du Sénat Chuck Schumer. L’aide est incomplète et l’administration Biden devra « combler les trous » en janvier, a-t-il ajouté. Pour autant, « nous ne devrions pas sous estimer l’importance de ce paquet » de mesures, a-t-il relevé, « le deuxième plus important de l’histoire » des Etats-Unis.