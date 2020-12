France: la dette publique atteint 116,4% du PIB en fin de troisième trimestre (Insee)

La dette publique a ainsi progressé de 36,1 milliards d'euros entre juillet et septembre, soit un rythme proche de celui du troisième trimestre 2019, contre près de 200 milliards d'euros lors du trimestre précédent.

"La progression de la dette publique ralentit fortement après le pic enregistré au trimestre précédent", notamment du fait "d'une hausse de trésorerie de l'Etat et des administrations de sécurité sociale", souligne l'institut dans un communiqué.

Enfin, la dette des administrations de sécurité sociale est quasiment stable à +0,4 milliard d'euros, après un bond de 84,9 milliards au deuxième trimestre.

Si la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) et la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) voient leur endettement augmenter, l'Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale), les hôpitaux et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) ont vu leur dette baisser sur la période.