Pas de salades, brocolis et citrons à Noël pour les Britanniques?

Les supermarchés et les grossistes ont averti les Anglais qu’ils risquent de manquer de plusieurs légumes et fruits. Dindes, carottes, pois, pommes de terre et choux de Bruxelles sont produits au Royaume-Uni et seront disponibles en magasins. Par contre, si rien ne change, explique The Guardian, manqueront dans les prochains jours, salades, choux-fleurs, brocolis, tomates et les agrumes qui sont importés. Ainsi que les fruits tropicaux qui transitent par avion en Europe continentale, puis sont acheminés via la France au Royaume-Uni.