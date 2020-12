Anderlecht et la Loterie organisent des stages pour les enfants du personnel hospitalier

Le club de football du RSC Anderlecht et la Loterie nationale offrent à 50 enfants du personnel des hôpitaux Iris de Bruxelles un stage sportif gratuit pendant les vacances de Noël. Dans le cadre des opérations « Viva for Life » et « De Warmste Week », les Mauves accueilleront des enfants de 3 à 12 ans. Ils peuvent s’amuser tous les jours à l’Académie de football du RSCA à Neerpede et découvrir toutes sortes de sports « entre les bonnes mains de l’ASBL Sport4you ». Les entraîneurs des jeunes du RSCA se rendront également au stage pour quelques séances d’entraînement de football amusantes.

« Avec cette initiative, nous voulons donner un coup de main à nos voisins de l’hôpital Bracops et des autres hôpitaux Iris », déclare Karel Van Eetvelt, le CEO du RSC Anderlecht. « Les employés de l’hôpital ont dû travailler extrêmement dur ces derniers mois et sont toujours sous pression. Si nous pouvons faire quelque chose au sein du club pour alléger cette pression d’une manière ou d’une autre, nous n’avons pas à y réfléchir longuement. Chapeau à tous les collègues qui portent ce projet avec eux et bien sûr un grand merci à notre partenaire la Loterie Nationale, qui prendra en charge la totalité des frais d’inscription des enfants ».

« Notre personnel à l’hôpital de Bracops et dans les autres hôpitaux Iris est ravi que leurs enfants puissent suivre ce stage en ces temps difficiles », a confié Catherine Goldberg, directrice générale des hôpitaux Iris Sud.