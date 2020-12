La Belgique s'est spécialisée dans la recherche et développement pharmaceutique

A la demande des partenaires sociaux, le Bureau du plan a analysé quatre branches d'activité (deux liées à l'industrie manufacturière: la pharmacie et la fabrication de produits informatiques et électroniques; et deux activités de services: les services informatiques et les services d'architecture et d'ingénierie) ayant augmenté leurs efforts de recherche et développement au cours des dernières années en Belgique. L'objectif était de déterminer si cette évolution est liée à la production domestique de nouveaux produits ou à la modification de la position de la Belgique dans les chaînes de valeur globales en faveur des activités de recherche et au détriment des activités de production.

L'analyse du Bureau du plan donne des indications, pour l'industrie pharmaceutique, d'une spécialisation accrue ces dernières années de la Belgique dans la recherche et le développement (R&D) et d'une "dissociation partielle" entre les activités de R&D et de production.