JO 2020: le budget total confirmé à 13 milliards d’euros par les organisateurs

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, reportés d’un an à cause de la pandémie de Covid-19, devraient coûter au total 1.644 milliards de yens (13 milliards d’euros), ont annoncé mardi les organisateurs. Ils ont détaillé l’augmentation du budget provoqué par le report de douze mois de l’événement et les mesures sanitaires imposées par la pandémie.

Le comité d’organisation couvrira ce budget à hauteur de 721 milliards de yens (5,70 milliards d’euros), le gouvernement métropolitain de Tokyo paiera 702 milliards de yens (5,55 milliards d’euros) et le gouvernement central les 221 milliards de yens restants (1,75 milliards d’euros).