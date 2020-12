Coronavirus: infections, hospitalisations, soins intensifs..., les chiffres sont en hausse (infographie)

Plus que deux jours avant le réveillon de Noël. Le 24 décembre marque le début d'un long marathon culinaire. Nous allons manger, beaucoup manger. Sans parler de l'alcool. Entre le saumon, la dinde et la bûche, notre ventre va être rassasié pour plusieurs jours. Comment se préparer pour éviter les excès et l'indigestion ?