De nouvelles banderoles au Standard où Oulare est blessé: la pression ne retombe pas (photos)

Ce rendez-vous, le Standard l’abordera sans Obbi Oulare, sorti blessé dimanche dernier au quart d’heure de jeu après avoir tendu la jambe à mi-hauteur lors d’un duel avec le Mouscronnois Quirynen. Le puissant attaquant souffre d’un décollement à l’ischio-jambier droit et sera indisponible pour une période de deux à trois semaines. Il se soumettra donc durant les fêtes à des séances de soins. Quant à Noë Dussenne, il présente un coup direct au mollet gauche, assez douloureux. L’évaluation, le concernant, va se faire jour après jour, sachant que s’il n’est pas impossible qu’il soit sélectionnable samedi, rien ne permet non plus d’affirmer qu’il sera déclaré bon au service.

En attendant, la pression populaire ne retombe pas, à l’image des nouvelles banderoles déployées par les Ultras, chacun, finalement, en prenant pour son grade. L’entraîneur d’abord, via un message affiché à l’entrée du centre d’entraînement : « Montanier, souviens-toi du temps où tu étais gardien… Dégage ! » La direction et les joueurs ne sont pas davantage épargnés. Avec un « Venanzi : bien s’entourer est un art que tu ne maîtrises pas » accroché sur la grille principale de la tribune principale et un « MPH – Nicaise – Bayat : reprenez vos chèvres et cassez-vous » solidement fixé du côté de la T2.