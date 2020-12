Bonne nouvelle pour Eden Hazard: Zidane assure que le Diable rouge est «proche» de rejouer

Malgré des blessures à répétition et dix-huit premiers mois difficiles au Real Madrid, Eden Hazard (29 ans) va « très bien mentalement », a assuré son entraîneur Zinédine Zidane mardi.

Depuis son transfert astronomique de Chelsea au Real Madrid pour 5 ans et 115 millions d’euros à l’été 2019, l’attaquant international belge (106 sélections) a enchaîné une opération à la cheville droite, une rechute, des blessures aux jambes et une quarantaine à cause du Covid-19.