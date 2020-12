Coronavirus: les contaminations augmentent, la province de Namur particulièrement touchée (infographie)

Du 15 au 21 décembre, 182,1 nouvelles hospitalisations pour cause de Covid-19 ont été enregistrées par jour en moyenne, ce qui est stable par rapport la période précédente. Il y a toujours 2.610 personnes séjournant en établissement hospitalier (+3 %), dont 546 en soins intensifs (+1 %), selon les données provisoires présentées mardi par l’Institut de santé publique Sciensano.

La plus forte augmentation du nombre d’infections confirmées se retrouve en province de Namur (+20 %), suivie de celle d’Anvers (+18 %) et de Flandre occidentale (+17 %). Ce n’est qu’en provinces de Luxembourg (-5 %) et du Hainaut (-1 %) que les chiffres baissent. Le Brabant wallon compte, lui, autant de nouveaux cas qu’une semaine auparavant.