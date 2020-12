Nouvelle souche du Covid au Royaume-Uni: la Commission se prononce contre les interdictions générales de voyages

La Commission recommande la levée de l’interdiction générale des voyages vers et depuis le Royaume-Uni, en tout cas jusqu’au Brexit économique, le 1er janvier 2021. « Bien qu’il soit important de prendre des mesures de précaution rapide pour limiter la propagation de la nouvelle souche du virus et que tous les voyages non essentiels vers et depuis le Royaume-Uni devraient être découragés, les voyages essentiels et le transit des passagers devraient être facilités », écrit-elle dans une recommandation, que lui avaient demandé les Etats membres, la veille.

« Les interdictions des vols et des trains devraient être levées » notamment pour éviter les disruptions de la chaîne d’approvisionnement. Plusieurs pays, dont la Belgique, ont décidé de suspendre les liaisons après qu’a été détectée une nouvelle souche du Covid-19 apparemment beaucoup plus contagieuse. La presse britannique rapportait mardi matin que certaines sources gouvernementales faisaient un lien entre ces décisions de fermer les frontières et les négociations difficiles sur les relations futures entre l’UE et Londres. « Si nous voulions un signe qu’il nous fallait quitter l’UE », il n’y en a pas de meilleur que de voir les étagères des supermarchés vides à quelques jours de Noël à cause de la France, ont dit ces sources citées par la presse Outre-manche.

La Commission rappelle que jusqu’au 1er janvier 2021, le statu quo est assuré avec le Royaume-Uni. Ses ressortissants doivent donc être traités comme des citoyens de l’UE. « Cela signifie que les Etats ne doivent en principe pas refuser l’entrée à des personnes arrivant du Royaume-Uni », dit la Commission. Un test ou une quarantaine peuvent par contre leur être demandé. Les transporteurs routiers ou tout personnel du transport devraient quant à eux en être exemptés. Lorsqu’un Etat décide tout de même de leur imposer, cela « ne devrait pas mener à des disruptions dans les transports », estime l’institution, qui appelle aussi les Etats à ne pas interrompre les flux cargos.