Skeyes lance une plateforme numérique pour faciliter les vols de drones dans ses zones

En outre, une nouvelle plateforme numérique dédiée, appelée "Drone Service Application" et développée par SkeyDrone, une filiale de Skeyes, permettra à un utilisateur de drone de planifier facilement et rapidement un vol dans une des géozones de Skeyes. "L'outil est une première étape vers la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'U-space et jette les bases de l'apparition de prestataires de services U-space (U-space Service Providers, USSP)", souligne le gestionnaire du réseau aérien, qui rappelle son rôle de "pionnier" et son soutien de la première heure au secteur des drones.