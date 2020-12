Coronavirus - Le secteur de la construction inquiet de la baisse des commandes

La CCS Construction s'inquiète particulièrement de la diminution des ventes et la faiblesse de la demande, représentant 40% de la baisse des revenus des entreprises du secteur. Pendant le premier confinement, les pertes étaient surtout dues à la difficulté de respecter la distanciation sociale et à des problèmes d'approvisionnement. Ces difficultés se sont estompées depuis.

Si le reconfinement au mois de novembre a eu un impact négatif plus limité que le premier lockdown sur le chiffre d'affaires (-9%, contre jusqu'à -47% en mars) et l'emploi (avec 5% de travailleurs au chômage temporaire début novembre, contre 46% début avril), le secteur de la construction n'est pas rassuré pour autant.

Il est dès lors "nécessaire d'agir rapidement afin de maintenir à niveau les carnets de commandes futurs", plaide-t-elle, estimant "crucial" que les ménages ne renoncent pas à leurs projets de construction et rénovation. "Un nouvel élan" doit également être donné "aux infrastructures publiques". La CCS souhaite aussi que soit garanti "le raccord entre le remplissage des carnets de commandes des entreprises à très court terme et la demande croissante attendue pour le secteur à moyen et long terme, à la suite des investissements prévus notamment dans le cadre du Plan de relance, du Green Deal et des stratégies de rénovation européenne et régionales".