Le nombre de journalistes assassinés pour leur travail a doublé en 2020

Le Mexique reste l’un des pays les plus dangereux pour la presse, avec au moins cinq journalistes tués l’an dernier dont quatre meurtres de représailles, a indiqué l’organisation dans un communiqué.

Si des groupes criminels sont le plus souvent soupçonnés de ces assassinats, le Comité de Protection des Journalistes (CPJ) rappelle l’exécution «effarante» du journaliste et opposant iranien Rouhollah Zam le 12 décembre, dont la pendaison a suscité un tollé mondial. Il était accusé d’avoir joué un rôle actif dans la contestation de l’hiver 2017-18 en Iran.

Avec la pandémie et les restrictions sur les voyages qu’elle a entraînées, le nombre de journalistes tués au combat ou dans des échanges de tirs a lui été au plus bas depuis 2000, avec trois journalistes morts au 15 décembre, tous en Syrie par des frappes aériennes présumées russes, selon le CPJ. Six autres journalistes sont morts lors de missions dangereuses, dont deux en Irak - portant à 30 au moins le nombre de journalistes tués cette année, selon l’organisation.