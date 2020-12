Urban.brussels: l’appel à projets 2021 est lancé

Urban.brussels vient de lancer son appel à projets 2021 à destination des associations qui proposeraient tout projet et initiative concourant à la sensibilisation du public et à l’émulation du secteur, que ce soit pour l’architecture contemporaine, le patrimoine culturel ou l’aménagement urbain.

La sélection des dossiers permettra à plusieurs projets de bénéficier d’une subvention publique destinée à couvrir tout ou partie de la proposition.

Le calendrier 2021 a également été établi. On apprend ainsi que l’introduction des dossiers au moyen du formulaire ad hoc peut se faire jusqu’au 12 février inclus. En mars, il sera procédé à la sélection des dossiers retenus. La tâche incombera à un jury composé de représentants des cabinets du ministre-président Rudi Vervoort et du secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine Pascal Smet, des différentes directions d’Urban et d’experts externes. Avril sera dédié à l’adoption des arrêtés de subvention par le gouvernement et à la notification officielle aux bénéficiaires.