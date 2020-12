Be Circular: D’Ieteren Immo primé pour Mobilis

Confié au bureau d’architecture bruxellois XDGA (Xaveer De Geyter Architects), Mobilis concerne la construction future d’un bâtiment, situé au croisement des boulevards Industriel et Paepsem, et conçu de manière à pouvoir accueillir presque toutes les activités du groupe D’Ieteren. « Paysage, ambitions urbaines, logistique et architecture y formeront un tout indissociable », explique l’architecte.

Au total, le concours lancé par la Région de Bruxelles-Capitale avait récolté pas moins de 96 dossiers émanant d’entreprises, d’indépendants ou d’associations du tissu économique bruxellois, pour un montant record de subsides demandés de 7.177 millions d’euros. Parmi ceux-ci, 38 projets avaient été sélectionnés par le jury, pour un budget total de 2.897 millions d’euros.