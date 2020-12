Serie A: Naples obtient gain de cause, le match à la Juventus devra être rejoué

Naples a obtenu gain de cause auprès du comité olympique italien (CONI) après s’être vu infligé une défaite par forfait pour ne pas avoir fait le déplacement à la Juventus. Le duel devra donc être rejoué et le point de pénalité infligé au club de Dries Mertens est retiré.

Le 4 octobre dernier, Naples n’avait pas fait le déplacement à Turin pour affronter la Juventus. Le club avait reçu l’ordre des autorités napolitaines de ne pas se déplacer après deux cas positifs au sein de l’équipe. La Serie A et la fédération italienne de football avaient jugé que le club de Dries Mertens n’avait pas bien suivi le protocole sanitaire et lui avaient infligé une défaite par forfait (3-0) et un point de pénalité.

Après deux tentatives infructueuses, Naples a finalement obtenu gain de cause après avoir fait appel auprès du CONI. La rencontre sera donc rejouée et le point de pénalité retiré aux Napolitains. Par conséquent, la Juventus perd trois points au classement et compte désormais sept points de retard sur l’AC Milan, leader, et est rejointe par Naples à la troisième place.