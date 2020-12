Arnar Vidarsson, ancien joueur de Lokeren, est le nouveau sélectionneur de l’Islande

Arnar Vidarsson, l’ancien joueur de Lokeren et du Cercle de Bruges, est le nouveau sélectionneur de l’Islande, a annoncé mardi la fédération islandaise de football (KSI). Il a signé un contrat jusqu’en 2022 et sera assisté d’Eidur Gudjhonsen, ancien joueur de Chelsea, Barcelone, et du Club et du Cercle de Bruges notamment.

Vidarsson, 42 ans, a porté le maillot de Lokeren entre 1997 et 2005. Après des passages à Twente et De Graafschap, il est revenu en Belgique, au Cercle de Bruges, entre 2008 et 2014. Lors de sa dernière saison chez les Brugeois, il occupait le poste d’entraîneur adjoint de Lorenzo Staelens avant de passer entraîneur principal lors de la saison 2014-2015 où il ne peut empêcher la descente du club en D1B.