Actions syndicales prévues aussi mercredi et jeudi chez De Lijn

Les syndicats ont fait grève lundi et mardi pour souligner des problèmes avec le service technique et exiger des salaires plus élevés. Ils avaient déjà prévenu que la grève se ferait sentir dans toute la Flandre. De plus, ils n'ont pas donné de date de fin pour les actions, qu'ils ont subordonnée à la réponse de la direction.

Mardi, de nouvelles consultations avec la direction n'ont pas abouti à un accord. "Des mesures sont prises, mais elles sont trop peu engageantes", déclare Jo Van der Herten, secrétaire du syndicat chrétien ACV Services publics.

Les syndicats veulent poursuivre les négociations mais cette question doit encore être soumise à la direction.