Les premières maisons de repos à recevoir les vaccins contre le coronavirus sont connues

Le premier citoyen flamand à se faire vacciner sera Jos Hermans, un homme de 96 ans résidant à la maison de repos et de soins de Puers-Saint-Amand, a confirmé la commune. Le nonagénaire réside dans la maison de repos depuis six ans et en est le doyen. La direction l’a choisi pour recevoir en premier le vaccin car il « s’est toujours tenu strictement aux règles et est très motivé pour se faire vacciner », a déclaré le directeur Fred Rogiers. « Nous espérons aussi qu’il pourra motiver ses concitoyens à se faire vacciner. »