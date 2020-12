Selon Lilian Thuram, le crachat de son fils Marcus était «involontaire»: «Sans faire exprès, de la salive est partie» (vidéo)

L’attaquant international français du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram a été suspendu six matches, cinq fermes et un avec sursis, pour avoir craché sur un adversaire samedi soir. Le joueur s’est excusé sur les réseaux sociaux, évoquant un geste « accidentel » et « non intentionnel ». Son père Lilian Thuram a lui aussi réagi à cet incident qui l’a « extrêmement choqué » dans un premier temps, avant de déclarer que c’était « involontaire ».

« C’est tout à fait compréhensible ce qui se passe au niveau des médias. Moi-même je regardais le match, j’ai été extrêmement choqué, je me suis même posé la question à savoir ‘est ce que c’était vraiment mon fils en fait’ », a expliqué Lilian Thuram sur RCI. « Et après coup, j’ai eu son explication c’est-à-dire qu’il était rage de colère, et donc il a insulté l’adversaire et sans faire exprès effectivement, il a eu de la salive qui est partie. »

Marcus Thuram avait été expulsé lors d’un match avec son club après avoir craché sur le défenseur d’Hoffenheim Stefan Posch au cours de la 13e journée de Bundesliga.