Yves Van Laethem sur la hausse des chiffres: «La tendance semble s’apaiser» (vidéo)

À la veille d’un réveillon de Noël qui sera peu festif, au vu des mesures actuelles, le Centre de crise a fait le point sur la situation sanitaire en Belgique. Avec des chiffres qui n’évoluent pas dans la bonne direction. « Le taux d’infection augmente, mais cette augmentation ralentit. Cette tendance à la hausse, qui a nous fait un peu frémir, semble s’apaiser », a rassuré Yves Van Laethem. « Il y a une certaine stabilisation au niveau des hospitalisations et des décès. C’est une bonne performance quand on la compare à nos voisins européens. Mais ces chiffres restent encore élevés, trop élevés » a cependant nuancé le scientifique.

Les chiffres clés

Du 16 au 22 décembre, 182,1 nouvelles hospitalisations pour cause de Covid-19 ont été enregistrées en moyenne, soit le même nombre qu’enregistré mardi, après une période de stabilisation incertaine. Il y a toujours 2.560 personnes séjournant en établissement hospitalier, dont 539 en soins intensifs, selon les résultats provisoires présentés mercredi par l’Institut de santé publique Sciensano.

Taux de reproduction proche de 1

Le nombre moyen d’infections quotidiennes au Sars-Cov-2 poursuit lui sa hausse, avec 2.523,1 nouveaux cas quotidiens sur la période du 13 au 19 décembre (+7 % par rapport à la période de calcul précédente). L’augmentation est présente dans toutes les régions et catégories d’âges (excepté, et c’est une bonne nouvelle, chez les personnes âgées de plus de 80 ans). Une hausse de 20 % est enregistrée à Bruxelles. « On est dans un plateau qui peut aller soit vers une diminution, soit vers une augmentation ».

Sur la même période, une moyenne de 91 personnes (-2,9 %) sont mortes des suites du coronavirus, pour un total de 18.821 depuis le mois de mars. Près de 38.500 tests ont également été effectués, avec un taux de positivité de 7,6 %.

L’incidence du 6 au 19 décembre s’élève, quant à elle, à 297,9 nouveaux cas pour 100.000 habitants (+9 %), tandis que le taux de reproduction est à 0,99.

Enquête de Sciensano

Yves Van Laethem a présenté une nouvelle large enquête menée par Sciensano. « 60 % se déclarent en faveur de la vaccination et veulent se faire vacciner, 25 % hésitent et 15 % ne souhaitent pas se faire vacciner. » Les jeunes entre 18 à 24 ans sont plus nombreux qu’en septembre. Les craintes liées aux effets secondaires immédiats et à long terme sont les plus fréquentes.

Les nouvelles sont moins bonnes sur le plan de la santé mentale. 64 % des personnes sont insatisfaites de leurs contacts sociaux. Un chiffre deux fois plus élevé qu’en septembre. 40 % se sentent peu soutenus sur le plan social. Les troubles anxieux et dépressifs augmentent et s’établissent à 23 et 20 %.

Une augmentation de la consommation de drogue de 34 % est enregistrée.