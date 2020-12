Grand succès international pour la vente aux enchères des maillots des Diables rouges et des Red Flames par l’Union belge

L’Union belge de football avait mis en vente 113 maillots de cinq matches officiels des Diables rouges et des Red Flames afin de récolter de l’argent pour leur projet social Belgian Red Courts. Et ces enchères ont été une véritable réussite puisque la fédération a annoncé ce mercredi avoir réalisé un bénéfice de 93.187 euros, de quoi réhabiliter le premier des 40 mini-terrains de football de ce projet. Preuve de la popularité de nos équipes nationales : les acheteurs venaient des quatre coins du monde.

« Cette vente a suscité un vif intérêt dans notre pays, mais également au-delà de nos frontières », peut-on lire dans le communiqué de l’Union belge. « Pour les Red Flames, des enchères ont été proposées notamment du Japon et de Singapour. Nos Diables rouges bénéficient d’un nombre plus important de supporters à l’échelle internationale, notamment en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, aux Émirats arabes unis, au Canada, en Amérique et aussi en Australie. » Pour le seul set de maillots des Reds Flames, les 330 enchères ont été envoyées de six pays différents tandis que pour les quatre sets de maillots des Diables, 1.699 acheteurs potentiels de 27 pays se sont présentés.

Au niveau des montants, le record appartient à Thibaut Courtois dont le maillot porté lors de Belgique – Angleterre a été attribué pour 3.025 euros. De ce même match, la vareuse de Kevin De Bruyne est partie pour 2.700 euros tandis que les maillots portés par Dries Mertens et Youri Tielemans ont chacun rapporté 2.600 euros. Du côté des Red Flames, c’est le maillot de la buteuse Tine De Caigny qui a rapporté le plus puisque l’acheteur a déboursé 1.000 euros.