Contrôle policier qui tourne mal à Waterloo: le père de famille maintient sa version après une nouvelle vidéo

Lors du contrôle domiciliaire opéré en accord avec le parquet du Brabant wallon, le propriétaire de la maison s’est rebellé, tout comme sa conjointe et leurs enfants. Des coups ont été portés aux policiers qui ont été blessés sans pour autant se trouver en incapacité de travail. La mère de famille s’est retrouvée au sol durant l’altercation et souffre d’une fracture du nez.

Plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux dont une dernière qui ne fait pas l’objet d’un montage et n’a pas été coupée. On y voit la maman qui filme les policiers et qui est ensuite plaquée au sol. Plus loin dans la vidéo, on entend des jeunes filles discuter avec les policiers qui retracent les événements de la soirée. On y entend notamment ceci : « Vous tabassez une mère devant la fille mineure de 11 ans parce qu’elle a mis une petite baffe ».