L’action de Noël de la Pro League suit son cours: le maillot de Jordan Lukaku actuellement le plus prisé

Le coup d’envoi des enchères a été donné vendredi passé. Après cinq jours, le maillot de Jordan Lukaku vaut 675 euros. Il devance actuellement Clinton Mata (Club Bruges) et son équipier Ritchie De Laet, dont les maillots valent respectivement 600 euros et 489 euros. Les supporters anversois sont les plus actifs, avec aussi Simen Juklerod (355 euros) et Lior Refaelov (314 euros) dans le top-10 des joueurs les plus prisés et un total de 5.283 euros. En 1B, le maillot de Yvan Yagan (RWDM) est actuellement le plus populaire (350 euros).