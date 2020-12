Retrait de colis: Bpost adapte ses horaires pour la fin d’année

Bpost ajuste son calendrier en fin d’année. Concrètement, tous les bureaux de poste resteront fermés le 24 décembre et le 31 décembre dans l’après-midi. Les bureaux de poste seront également fermés pendant toute une journée les 25 et 26 décembre et le 1er janvier.

La distribution du courrier traditionnel, des colis, des journaux et des magazines se poursuivra les 24 et 31 décembre. Les jours fériés du 25 novembre et du 1er janvier, il n’y a pas de distribution postale. Le samedi 26 décembre et le 2 janvier, les colis sont distribués.

Les points locaux de distribution de la poste et des colis sont ouverts en fonction de leurs heures d’ouverture spécifiques. Les distributeurs automatiques de colis sont également opérationnels, mais ils ne seront pas rechargés pendant les vacances.