Coronavirus: la stratégie wallonne de vaccination dans les maisons de repos détaillée

1. Un calendrier évolutif ainsi qu’une priorisation des établissements pour aînés rythmeront la campagne de vaccination.

Les premières maisons de repos qui pourront bénéficier de la vaccination seront choisies selon différents critères et selon la cadence de livraison des doses vaccinales par Pfizer (proximité avec les hôpitaux, répartition géographique, absence de clusters…).

2. Dans chaque établissement, la vaccination, gratuite et sur base volontaire

Elle sera proposée à tous les résidents et à une première moitié du personnel. La priorité sera donnée aux résidents ainsi qu’au personnel le plus âgé.

3. Chaque maison de repos donnera le nombre exact de personnes désireuses de se faire vacciner

Et ce, plusieurs jours avant la date de vaccination prévue pour son établissement. Les demandes feront de manière individuelle et en toute confidentialité.

4. Durant toute la période de vaccination, les autorités feront également preuve de transparence

Pour répondre aux légitimes questions que se posent les citoyens. Une première campagne d’information à destination des équipes des 602 établissements pour aînés, des résidents et des familles et du personnel de soin impliqué dans la vaccination a démarré depuis plusieurs jours et continuera tout au long de la phase 1A1 qui concerne maisons de repos.

5. Les établissements mettront à disposition des locaux spécifiques ainsi que le matériel nécessaire à la vaccination de leurs membres.

Des mesures sanitaires strictes seront respectées durant le processus de vaccination. La personne qui se fera vacciner sera également enregistrée. Après avoir reçu son vaccin, elle sera ensuite surveillée de 15 à 30 minutes dans un local adapté et permettant les mesures de distanciation sociale.

« Au niveau de l’enregistrement des vaccins, les médecins et infirmiers encoderont dès le 5 janvier les données de vaccination (nom du vaccin, numéro du lot, vaccinateur, lieu, date,.) de chaque personne, au fur et à mesure, dans la base de données en ligne « Vaccinet », ceci afin d’assurer le bon suivi des personnes et l’administration de la seconde dose du vaccin 21 jours plus tard (pour le vaccin Pfizer). La formation du personnel vaccinateur à ce nouvel outil a également démarré » conclu le communiqué.