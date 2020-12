Mutation du coronavirus: des milliers de chauffeurs bloqués au Royaume-Uni, la tension monte

« Les tests ont commencé » mais il y a toujours « d’importants retards », a-t-il dit ultérieurement sur Twitter, appelant à éviter de se rendre dans la zone.

4.000 poids lourds bloqués

D’après le ministre, quelque 4.000 poids lourds étaient bloqués mardi soir dans le Kent, autour de la zone portuaire : de 700 à 800 sur l’autoroute menant de Londres au port et près de 3.000 sur l’ancien aéroport voisin de Manston, où les chauffeurs pourront se faire tester.

Cet énorme défi logistique sera relevé dans un premier temps avec le soutien de l’armée.

Confronté à une nouvelle vague de contaminations attribuée à la nouvelle souche, partiellement reconfirmé et isolé par la décision d’une cinquantaine de pays de couper leurs liaisons, le Royaume-Uni affiche l’un des bilans de la pandémie les plus lourds en Europe, avec plus de 68.000 morts et un record de près de 37.000 contaminations enregistrées mardi.