Le Sportif de l’année Wout van Aert gagne à Herentals son premier cross de la saison

À un peu plus de deux tours de la fin, Van Aert et Van der Poel se trouvaient en tête lorsque le Néerlandais a été victime d’une crevaison. Van Aert a aussitôt creusé un écart d’une trentaine de secondes. Le tout frais ‘Sportif Belge de l’année’ a tenu bon, s’offrant son premier succès dans les labourés depuis le Krawatencross à Lille le 8 février dernier.

Chez les dames, la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado s’est imposée devant ses compatriotes Lucinda Brand et Denise Betsema, deuxième et troisième à respectivement 19 et 23 secondes. Sanne Cant a pris la cinquième place à 1 : 35.