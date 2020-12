Acheter une maison: le top 5 des communes les plus chères à Bruxelles

Hier il s’est passé un truc incroyable.

Comment, mais comment diable la conversation avec la fleuriste a-t-elle pu glisser comme ça vers le vaccin ? Ça ne peut plus durer, il va falloir trouver une solution. Ne plus répondre, ne plus parler. Ne plus sortir.

On partait pourtant bien tranquillement sur un petit bouquet de mimosas et les 20 renoncules jaunes dans le seau, là, dehors. On aurait dû poursuivre là-dessus, comme des gens civilisés : « Ah c’est joli quand même les fleurs d’hiver, qu’elle aurait commencé en les sortant de l’eau. De petits rayons de soleil dans la grisaille. Tiens, est-ce que vous saviez que nos renoncules viennent de France ? Elles sont cultivées dans le Var et la région hyéroise, où le climat hivernal est doux et lumineux ? »

En plus, on aurait appris des choses. Mais non. En trois minutes (trois minutes très exactement, on le sait parce qu’on lui a dit : « J’ai un train à prendre dans 8 minutes » et qu’elle a réussi à tout...