Brexit: accord imminent entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

« On est dans la phase finale », « un accord est en vue dans les prochaines heures », indiquait-on de source européenne. Il y a de « grandes chances » que cet accord soit conclu dans la soirée, a assuré l’une de ces sources. À Londres également, les rumeurs d’un accord s’amplifiaient.

L’Union européenne et le Royaume-Uni semblaient s’acheminer mercredi vers un accord sur leurs relations futures, à quelques jours de la date-butoir du 31 décembre à laquelle le Royaume-Uni sort du marché unique européen et de l’union douanière.

Londres et Bruxelles négocient depuis des mois leurs relations futures, essentiellement commerciales, après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 janvier dernier. Il était convenu que le pays reste dans le marché unique européen et l’union douanière durant une phase de transition qui arrive à échéance le 31 décembre prochain, le temps de négocier ces relations futures. Sans accord, les deux parties retomberaient dans les règles de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), synonymes de droits de douane, de quotas, ainsi que de formalités administratives susceptibles d’entraîner des embouteillages monstres et des retards de livraison.