RTBF: Rodrigo Beenkens reviendra-t-il dans «La Tribune»?

L’absence de Rodrigo Beenkens à La Tribune est très remarquée, tout comme elle avait surpris le 7 septembre, lors des adieux de Michel Lecomte, alors que c’était jour de repos au Tour, qu’il commentait depuis Bruxelles.

Beenkens n’ayant pas souhaité répondre à nos questions, Benjamin Deceuninck le fait non pas « à sa place », mais de sa position de présentateur : « Pour l’adieu à Michel, Rodrigo était évidemment invité mais il préparait l’étape du lendemain. Pour le reste, il a été très pris par le vélo jusqu’en novembre, avant de prendre ses congés. Moi, je lui ai demandé de revenir, d’autant que Le dossier de la rédaction a été créé en pensant à lui. Mais il estimait voir trop peu de matchs. Le vélo reprend en février et il y est orphelin de Laurent Bruwier, désormais responsable du web. Mais j’espère qu’il va bientôt revenir. On va en reparler en janvier… »

