Météo: de la neige pour Noël

La nouvelle va faire des heureux. Selon les prévisions de l’IRM, de la neige va tomber en Belgique le soir du réveillon et le jour de Noël.

Durant la soirée et la nuit du réveillon de Noël, des averses de neige tomberont sur les hauteurs de l’Ardenne (au-dessus de 300 m), où une accumulation de quelques cm au sol sera possible (notamment en Hautes-Fagnes). Ailleurs, les averses seront sous forme de pluie, de neige fondante ou de grésil. Sous une averse intense, la neige pourrait très temporairement tenir au sol à plus basse altitude. Les minima se situeront autour de 0 ou -1 degré sur l’est du pays, entre +3 et +5 degrés dans la région côtière, et entre 0 et +2 degrés ailleurs. Le vent de nord à nord-ouest sera assez fort à fort à la côte et généralement modéré dans l’intérieur.

Le jour de Noël, la nébulosité sera variable à abondante avec quelques averses de neige en Ardenne et des averses de pluie, de neige fondante ou de grésil dans les autres régions. Les maxima seront compris entre 0 degré sur les hauteurs de l’Ardenne et 6 ou 7 degrés en bord de mer, avec des valeurs de 4 ou 5 degrés dans le centre du pays.