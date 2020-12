Ligue 1: Denayer et Lyon à la fête, Marseille sombre à Angers, le PSG assure

À domicile, l’équipe de Rudi Garcia s’est imposée grâce à Karl Toko Ekambi (4e), Tino Kadewere (37e) et l’indispensable Brésilien Lucas Paqueta (44e) contre des Nantais fantomatiques pour la dernière sur le banc de l’entraîneur intérimaire Patrick Collot, en passe d’être remplacé par l’ancien sélectionneur français Raymond Domenech. Jason Denayer a joué tout le match.

Grâce à une meilleure différence de buts (+20 contre +19), Lyon (36 pts) double Lille (36 pts) alors que le Losc a arraché la victoire à Montpellier sur un but providentiel de Burak Yilmaz (86e). Auparavant, une tête de Gaëtan Laborde (57e) et un ciseau somptueux d’Andy Delort (70e) avaient répondu aux buts lillois : un joli extérieur du pied signé Timothy Weah (23e) et un penalty de Jonathan Ikoné (68e).