Météo: de la neige pour Noël

La nébulosité sera encore assez abondante avec quelques pluies ou averses jeudi matin, d’après les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). L’après-midi, les éclaircies reviendront à partir du nord-ouest. Les maxima varieront entre 3 et 6ºC au sud du sillon Sambre-et-Meuse, et entre 6 et 8ºC dans les autres régions. Le vent de nord à nord-ouest sera modéré à assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h, voire 70 km/h le matin. En bord de mer, il sera fort à très fort avec des rafales de 70 à 80 km/h.

La tendance aux averses persistera dans la soirée et durant la première partie du réveillon. En Ardenne, la neige pourra s’accumuler au-dessus de 300 mètres. Dans les autres régions, les averses se produiront sous forme de pluie, de neige fondante ou de grésil.

En cours de nuit, le temps redeviendra plus sec, sauf dans la région côtière où les averses persisteront. Les minima se situeront autour de 0 à -2ºC sur l’est du pays, entre 3 et 5ºC dans la région côtière et entre 0 et 2ºC dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré. En bord de mer, il sera assez fort à fort avec des rafales de 60 à 70 km/h.