Le directeur sportif de Rennes prend la défense de Jérémy Doku, l’ancien joueur d’Anderlecht: «On a osé taper sur lui»

Après avoir été la belle surprise de la dernière saison de Ligue 1, le Stade Rennais poursuit son cheminement, tant bien que mal. Cette année, le club pointe au quatrième rang de la hiérarchie française, derrière Lyon, le PSG et Lille. Après une période plus compliquée, Rennes vient d’aligner quatre victoires de rang en championnat.

« C’est toujours la même chose quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, on a vite fait de taper sur le recrutement », analysait Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, dans le journal Ouest-France. « C’est quelque chose que je connais depuis dix ans, ça ne me touche pas. J’ai confiance dans ce que je fais, dans l’entraîneur pour développer les joueurs qui sont arrivés. Je n’ai jamais eu de doute sur le fait que ces joueurs puissent s’imposer. Les joueurs ne signent pas pour trois ou quatre mois, mais pour trois ou quatre ans. »

Et le principal intéressé de poursuivre en évoquant le cas de Jérémy Doku. L’ancien Anderlechtois a vécu des débuts compliqués, mais il semble dorénavant lancé. En attestent ses deux premières passes décisives (contre Marseille et Lorient). « On a osé taper sur Jérémy Doku, né en 2002, qui est arrivé le 5 octobre et qui a joué le surlendemain avec des joueurs dont il ne connaissait pas les prénoms ! Aujourd’hui, il s’intègre petit à petit. On est toujours très pressé avec les recrues, mais moi, je sais que pour certains, il faut trois, quatre, cinq, six mois. Et j’ai l’exemple de Rai à Paris ou de Juninho à Lyon, où il a fallu un an avant qu’ils soient performants. »