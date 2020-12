CoronaBBQ dans un garage: une personne intoxiquée à Anderlecht

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus mercredi soir vers 22h15, dans une habitation rue des Vétérinaires à Anderlecht, pour une personne intoxiquée au monoxyde de carbone. Les pompiers ont découvert que plusieurs personnes faisaient un barbecue dans le garage, non ventilé. La police de la zone Bruxelles-Midi a également procédé à des verbalisations pour infraction aux « mesures Covid ».

« Le détecteur de CO (monoxyde de carbone) des pompiers s’est déclenché dès qu’ils sont entrés dans l’appartement, situé au 1er étage », a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. « Aucune source de CO n’a été trouvée dans le logement, mais après des recherches, un barbecue réunissant plusieurs participants a été découvert dans le garage du bâtiment. Les gaz de combustion et le CO s’accumulaient dans le local où il n’y avait aucune ventilation et aucun apport d’air frais », a-t-il poursuivi.