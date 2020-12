Fabio Jakobsen se confie après sa terrible chute au Tour de Pologne: «Dylan Groenewegen aurait dû penser aux conséquences»

Avec la spectaculaire chute de Remco Evenepoel au Tour de Lombardie, l’autre image forte de l’année cycliste demeure l’accident causé par Dylan Groenewegen au Tour de Pologne qui a plongé Fabio Jakobsen dans le coma. Le coureur néerlandais, engagé dans le sprint lors de la troisième étape, a été « tassé par son compatriote » et a heurté les barrières de sécurité présentes dans le final. Si le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step est sorti du coma, il tente de se reconstruire près de cinq mois après l’accident. Le principal intéressé est d’ailleurs remonté sur le vélo et n’exclut pas de revenir rapidement dans le peloton. À l’occasion d’un entretien accordé au quotidien Algemeen Dagblad, Jakobsen livre ses impressions. Morceaux choisis…

Sur son état physique : « J’en suis au point où je peux faire des sorties de deux heures. Calmement et sur un tempo modéré. Il y a quelques semaines, je suis allé rouler avec quelques coéquipiers. On a roulé à 30 km/h, mais j’étais euphorique. Je me sentais comme si je traversais les Champs-Élysées pendant la dernière étape du Tour de France. »

Sur son retour à la compétition : « Les médecins et mon entraîneur ne veulent pas fixer de date. En ce qui me concerne, j’espère secrètement rouler en mars, mais le mois d’août me semble beaucoup plus réaliste. Ce serait beau, non ? Prendre part à une course avec l’intention d’y jouer un vrai rôle dans le final, tout juste un an après ma chute. »