Construction: un carnet de commandes à soutenir

Quelle année de dingues, dites donc ! Le millésime 2020 restera sans conteste comme un des plus marquants du siècle. Jetons simplement un œil dans le rétroviseur.

Annie Cordy et Diego Maradona ne sont plus là. Harry et Meghan ont quitté l’Angleterre. Chez nous, un président de parti a cru bon de nommer un ministre wallon avant de comprendre qu’il violait la loi. Anderlecht ne s’est pas qualifié pour la Coupe d’Europe. Le speculoos de Lotus ne s’appelle plus speculoos.

Un autre président de parti, plus jeune que le précédent si c’est possible, s’est présenté baskets aux pieds au palais royal. Pierre Marcolini est devenu le meilleur pâtissier du monde. Il y avait un Mathieu Michel derrière Charles et Louis, et on l’ignorait. Kim Clijsters a (un peu) joué au tennis.

Donald Trump s’accroche encore à son siège devenu éjectable. Dimitri Fourny n’est plus bourgmestre de Neufchâteau, cette fois c’est certain. Les contrôleurs de la SNCB vont changer d’uniforme, du bleu pour du gris. A Bruxelles, le bois de la...