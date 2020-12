Supermarchés, magasins, services…: ce qui est ouvert, ce qui est fermé ces 24 et 25 décembre

Les cadeaux de dernière minute pour votre contact rapproché, un repas à préparer pour votre bulle sociale ou encore des surprises à poser au pied du sapin : il ne reste plus que quelques heures pour préparer le réveillon de Noël. Quels magasins et quels services ouvriront leurs portes ces jeudi et vendredi ? On fait le point.

À l’approche de Noël, un grand nombre de magasins ont adapté leurs horaires.