Vincent Kompany: «La chance est grande que Percy Tau reparte à Brighton en janvier»

« Tout d’abord, je tiens à préciser que j’espère que le match pourra se disputer dans des conditions normales et je fais en tout cas tout comme s’il allait se disputer, peu importe ce qui se passe au Beerschot, a-t-il expliqué. J’espère aussi que, si tel est le cas, le club anversois aura le plus de joueurs disponibles parce que c’est important dans l’esprit de la compétition. »

« La fatigue est présente »

Hormis Cobbaut et Van Crombrugge, qui ne sera remplacé que si une réelle opportunité avec de l’expérience se présente, l’entraîneur du RSCA pourra compter sur l’essentiel de ses forces vives : Kana et Lawrence semblent prêts, Trebel reprend le travail progressivement pour espérer être prêt assez rapidement, ce qui l’arrange forcément d’autant que la Pro League a décidé d’accepter l’idée d’autoriser cinq remplacements par matchs. « Enfin, j’ai envie de dire, poursuit Kompany. Cette décision est bonne pour le football et a déjà été adoptée avec succès dans d’autres compétitions. On ne va pas revenir sur le passé mais je suis satisfait qu’on puisse offrir des opportunités à tout un tas de joueurs parfois frustrés de temps de jeu, qui pourront se montrer en évidence tout en laissant souffler certains autres joueurs. Chez nous, la fatigue est bien présente mais pas tant d’un point de vue physique parce que nous avons eu moins de matchs à nous mettre sous la dent que d’autres équipes. Par contre, avec la pandémie, il y a eu une certaine pression mentale qui touche les joueurs. Dès la reprise, on va aussi enchaîner 13 à 15 matchs en une cinquantaine de jours. Ce n’est pas rien. »

Comme l’ont révélé les médias britanniques, la situation de Percy Tau à Anderlecht est plus que délicate puisque son employeur, Brighton, souhaiterait le rapatrier rapidement. « Soyons clairs : la chance est grande que nous ne puissions plus compter sur Percy après janvier, regrette Kompany. Bien sûr, il existe encore un infime espoir de le conserver et nous allons tout faire pour y parvenir. Ce que je peux dire, c’est que nous sommes heureux de tout ce qu’il a pu nous apporter depuis son arrivée ici. Ses qualités footballistiques, ses infiltrations, son intelligence de jeu, bien sûr, mais aussi son comportement en coulisses. Percy, c’est un rayon de soleil permanent dans un vestiaire. Son attitude a toujours été top. Ce n’est pas un hasard si Brighton souhaite le faire revenir. »