Philippe Montanier avant le match du Standard contre Saint-Trond: «Ma situation est très facile à gérer»

Pour sa situation comptable évidemment, mise à mal par les trois dernières défaites de rang, mais aussi pour son entraîneur, Philippe Montanier, qui jouera certainement son avenir et qui sait qu’il aura tout intérêt à redresser la barre. « Ma situation ? Elle est très facile à gérer », répond l’entraîneur français lorsqu’on lui demande si ce rendez-vous face aux Limbourgeois sera particulier, sachant qu’il n’aura plus le droit à l’erreur. « Les conséquences, on verra. Je ne perds jamais trop d’énergie dans les spéculations. Ce match-là est important et je veux que toute l’énergie soit mise dessus… »

Montanier sera privé samedi de plusieurs joueurs. Obbi Oulare bien sûr, qui avait quitté le terrain après quinze minutes de jeu dimanche dernier face à Mouscron et souffre d’une déchirure à l’ischio-jambier droit, mais aussi Noë Dussenne, qui présente un coup direct sur le mollet, très douloureux, et de Collins Fai qui s‘est blessé lors de la séance d’entraînement de mardi, sur une glissade. « L’adducteur est touché », précise le coach normand. « Il en a pour plusieurs semaines d’absence ».

Quant à Duje Cop, il a été malade en début de semaine, mais sera opérationnel. Si Laurent Jans devrait remplacer l’international camerounais, Jackson Muleka devrait quant à lui être relancé devant. « Il est fit à 100 % et ça peut donner une nouvelle dynamique à l’attaque. Mais on le découvre encore à l’entraînement, il n’a jamais encore joué en Europe et il va bientôt découvrir la neige. Il ne sera pas Zorro, mais une arme de plus… » Jackson Muleka n’a plus joué depuis deux mois, sa dernière apparition remontant au 25 octobre à… Saint-Trond.