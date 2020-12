Eupen jouera ce samedi contre Bruges: le club germanophone craint pour la santé de ses joueurs

Les tests covid ont parlé ce jeudi midi : l’AS Eupen n’a plus que 6 joueurs positifs. Le règlement de la Pro League prévoit un possible report à partir de 7 joueurs. Conclusion, les Pandas joueront ce samedi à 16 heures au Club de Bruges.

Un rythme absolument dingue qui a fait réagir le club, lequel craint pour la santé de ses joueurs. « Ce lundi, la Pro League a fixé les dates des matchs trois matchs reportés de la KAS Eupen à cause des infections Covid-19 au sein du noyau A du club. Le nouveau calendrier prévoit que la partie contre Zulte Waregem se jouera le 29 décembre, le match contre le KRC Genk le 6 janvier et match au KV Oostende le 12 janvier. Cela signifie que la KAS Eupen devra disputer entre le 26 décembre et le 31 janvier pas moins de neuf matchs de championnat de la Pro League, avec dans certains cas moins de 72 heures de récupération entre deux parties.