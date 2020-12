Brexit: un accord a été trouvé entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

Après dix mois de négociations harassantes, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont annoncé jeudi un accord historique sur leur future relation commerciale, qui leur permettra d’éviter in extremis un « no deal » dévastateur pour leurs économies en fin d’année.

« Cet accord protégera les intérêts européens et cet accord est aussi, je le crois, dans l’intérêt du Royaume-Uni », s’est félicitée la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’une conférence de presse. « Il posera les fondations solides d’un nouveau départ avec un ami de longue date », a-t-elle ajouté, saluant un « bon accord, « équilibré » et « juste ».