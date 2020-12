Alexander De Croo: «Cet accord permet d’absorber la majeure partie du choc»

Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont trouvé un accord concernant le Brexit ce jeudi. Alexander De Croo s’en félicite et a réagi via un communiqué.

« Au bout du compte, une seule chose est vraiment cruciale à mes yeux : protéger au mieux les intérêts économiques belges, assure le Premier ministre. Nous devons protéger nos entreprises belges contre la concurrence déloyale britannique. Selon les premières informations, cet accord semble nous donner cette garantie cruciale. Un Brexit dur ne profiterait à personne. Cet accord permet d’absorber la majeure partie du choc ».

Le Premier ministre Alexander De Croo souligne également que l’Union européenne apportera maintenant son soutien aux pays et aux secteurs durement touchés par le Brexit. Dans cette optique, l’Union européenne a mis en place la Réserve d’ajustement au Brexit, un fonds de soutien de cinq milliards d’euros. « Il va de soi que ce sont les États membres les plus durement touchés qui devront recevoir la majeure partie des aides européennes, explique-t-il. Et j’entends aussi appliquer ce principe à la Belgique : les aides doivent aller aux régions et aux secteurs qui souffrent le plus du Brexit. Si la solidarité européenne est primordiale, nous ne devons pas attendre des miracles. Le fonds d’aide ne remplacera en effet jamais le libre-échange avec le Royaume-Uni. Même s’il adoucira quelque peu cette nouvelle situation. »