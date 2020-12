Brexit - Un accord Brexit en guise de "cadeau de Noël" pour la FEB

La FEB se félicite particulièrement que l'accord écarte le risque de l'introduction de tarifs ou de quotas douaniers sur les échanges entre l'UE, et donc la Belgique, et le Royaume-Uni. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les entreprises belges car le Royaume-Uni "est l'un de nos plus importants partenaires commerciaux", rappelle la fédération.

L'absence d'accord commercial aurait entraîné l'application des tarifs de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à hauteur de 2,2 milliards d'euros par an, dont 1,6 milliard sur les exportations belges vers le Royaume-Uni et 0,6 milliard sur les importations en Belgique, chiffre la FEB.

Avec le Brexit, les entreprises seront notamment confrontées à l'introduction des formalités douanières et de nouvelles règles de TVA applicables à un pays tiers. La FEB appelle donc les autorités européennes et belges à mettre en place d'urgence des mécanismes adéquats de soutien aux secteurs les plus touchés. Elle juge également "crucial" de prévoir une période d'implémentation pendant laquelle les entreprises auront la possibilité de s'adapter pleinement à la nouvelle situation.