Accord post-Brexit: le Royaume-Uni quitte le programme Erasmus

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a abandonné le programme européen d’échanges pour les étudiants Erasmus dans le cadre de son accord post-Brexit conclu jeudi avec l’UE, invoquant des questions de coût et annonçant un programme mondial pour le remplacer.

Le chef du gouvernement conservateur a annoncé un programme national pour permettre aux étudiants britanniques d’aller étudier dans les «meilleures universités» partout dans le monde et non seulement en Europe.

Le négociateur européen Michel Barnier a exprimé ses «regrets» que le Royaume-Uni abandonne Erasmus, demandant au gouvernement de «rapidement» faire preuve de «clarté» sur la solution alternative qu’il va mettre en oeuvre.

Pour les étudiants européens au Royaume-Uni — qui sont actuellement près de 150.000 — s’inscrire dans une université britannique sera désormais plus cher et plus compliqué.