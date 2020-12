Accord post-Brexit: quels seront les principaux changements ?

Le temps n’est plus compté ». Ceux qui suivent depuis quatre ans et demi les conférences de presse de Michel Barnier, le négociateur européen sur le Brexit, savent l’importance symbolique de cette déclaration. Tant de fois le Français a répété « the clock is ticking ». L’horloge a cessé de tourner à 14h44, jeudi. C’est à cette heure-là que l’accord a été conclu. « C’était des négociations très difficiles. Avec de tels enjeux pour tant de monde, c’était un accord pour lequel il fallait se battre » et qui « permettra d’éviter des perturbations majeures après le 1er janvier », date du Brexit économique, a expliqué la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en conférence de presse. Cet accord avec le Royaume-Uni « pose les fondations solides d’un nouveau départ avec un ami de longue date » et permettra à l’UE, après quatre ans et demi de doutes « de finalement laisser le Brexit derrière nous », a-t-elle ajouté.

Le statu quo ne sera plus « Notre accord ne réplique pas les avantages d’un Etat membre, il y aura donc de vrais changements, c’est la conséquence du Brexit », a précisé Michel Barnier. Il a personnellement regretté que le Royaume-Uni ait choisi de ne plus prendre part au programme d’échanges d’étudiants Erasmus. Londres a dans la foulée annoncé un programme mondial d’échange.

Si l’accord garantit zéro taxe douanière et zéro quota (limitant le nombre de produits qui peuvent entrer sans taxe dans l’UE), le Royaume-Uni sera bien considéré comme un pays tiers au regard des règles phytosanitaires, c’est-à-dire que les produits seront contrôlés à la frontière. « Chaque animal vivant entrant sur le territoire de l’UE devra être individuellement inspecté par un vétérinaire », explique une source européenne. Autre changement : l’accord n’inclut pas les services financiers, un atout majeur des Britanniques avec la City. Comme pour n’importe quel pays hors UE, la Commission choisira unilatéralement d’attribuer des décisions d’équivalence industrie par industrie (assurance, services bancaires…). Ces décisions sont possibles si l’institution européenne juge que la réglementation financière outre-Manche est équivalente à celle de l’UE. Le Royaume-Uni n’a pas voulu non plus d’accord avec l’UE sur les questions de politique étrangère, de défense et de développement, a expliqué Michel Barnier.