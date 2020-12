Le message du Roi Philippe aux Belges pour Noël (vidéo)

Ce Noël 2020 ne ressemble à aucun de nos derniers 25 décembre. Pour personne. Pour le Roi non plus. Alors cette année, pas de diffusion du traditionnel discours royal en ouverture des JT de midi et du soir, le jour du réveillon. L’allocution de Philippe a plutôt clôturé une émission de concerts et d’hommages, diffusée sur les quatre chaînes nationales, entre 18 et 19 heures ce jeudi. Une allocution adaptée aux circonstances, car, déclare-t-il d’emblée, « cette année-ci, tout est différent » : pas de grande fête « en famille, avec nos enfants, parents, grands-parents, amis », mais un Noël « dans notre bulle, ou seuls » en gardant « nos distances ».

Ce que nous pouvons retenir de cette crise, assure-t-il, c’est d’abord que « nous sommes capables de faire face ».

